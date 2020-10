Wirbel um „Virus-Maulkorb“ für Salzburger Lehrer

Die Covid-Zahlen steigen an den Salzburger Schulen massiv an: Allein am Donnerstag gab es 23 neue Fälle. Zahlreiche Lehrer ärgern sich indes über interne Weisungen, die ihnen verbieten, den Grund für Schulschließungen zu nennen. In einem offenen Brief kritisiert die SPÖ Bildungsrätin Maria Hutter für ihren Umgang mit dem Virus.