Der richtige Umgang mit Geld will gelernt sein

Finanzbildung in der Sozial- und Jugendarbeit

Auch außerhalb der Schulen ist es wichtig, das Finanzwissen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu fördern. Robert Zadrazil: „Wir holen die jungen Leute dort ab, wo sie sind: am Fußballplatz, im Kin- derdorf, im Lerncafé. Die Ju- gendlichen müssen nicht zur Bank kommen, denn die Bank kommt zu ihnen. Die ersten Workshops haben wir gemein- sam mit SOS-Kinderdorf und der Caritas durchgeführt - in WienzumTeildirektindenFuß- ball-Käfigender’KäfigLeague’.“ IninteraktivenSpielen,Quizfra- gen und Diskussionsrunden geht es genau um die Fragen, die sich die meisten Jugendli- chen im Alltag stellen - oder stellen sollten: Sind Null-Euro- Handys wirklichkostenlos? Welche Fallen lauern beim Online-Shoppen, und wie erkenne ich Fake-Shops? Wie plane ich meine persönlichen Ausgaben und wie vermeide ichFehlerimUmgangmitGeld? Das hohe Interesse zeigt, wie wichtig diese Fragen in der So- zial- und Jugendarbeitsind. Denn je früher junge Leute lernen,mitGeld,Handy,Internet undCo.vernünftigumzugehen, destogeringeristdieGefahrvon späteren finanziellenProblemen.