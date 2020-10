Lufthansa flog auch im Sommer Verluste ein

Die AUA-Mutter Lufthansa hat in der sonst so lukrativen Sommersaison einen weiteren Milliardenverlust eingeflogen. Wegen der Corona-Pandemie fielen weiterhin zahlreiche Flüge aus, während das Unternehmen zudem zwei Milliarden Euro für zuvor stornierte Reisen an die Kunden erstatten musste. Die Liquidität sei aber weiterhin gesichert.