Mutiges Linzer Paar fasste jungen Einbrecher

Ein 20-jähriger Iraker aus Linz versuchte am 20. Oktober 2020 um 22.30 Uhr in Linz durch Einschlagen der Auslagenscheibe in einen Handyshop einzubrechen. Er wurde dabei jedoch von einem 47-jährigen Linzer und dessen 30-jährigen Lebensgefährtin beobachtet. Danach ging der Verdächtige zur Straßenbahnhaltestelle.