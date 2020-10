Salzburger Hotels erst zu einem Drittel ausgebucht

Zudem gravierend: Das Infektionsgeschehen in wichtigen Herkunftsländern, wie in Deutschland. Noch in der vergangenen Wintersaison sorgten unsere Nachbarn für stolze 5,18 Nächtigungen Millionen im Land – Platz 1 im Gästeranking. Ein Winter ohne die deutschen Skiläufer wäre verheerend für die Salzburger Wirtschaft. „Anders als im Sommer werden die Österreicher im Winter die Lücke nicht auffüllen können. Wer in den vergangenen Jahren nicht im Skiurlaub war, wird auch heuer nicht fahren“, so Experte Taurer.