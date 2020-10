ÖBB Personenverkehr AG Kärnten

ÖBB begeistert Menschen für Bus und Bahn

Mit einem überzeugenden Angebot, das einfach und digital verfügbar ist! Ziel ist es die ÖBB als Plattform, Partner und Leistungserbringer weiter zu etablieren und Mobilität gesamtheitlich anzubieten. In Zukunft wird es noch mehr Formen der Mobilität geben, und die Bahn wird dabei auch in Kärnten eine wichtige Rolle spielen. Die große Herausforderung wird sein, die Bahn im Zuge dieser integrierten Mobilität mit all den anderen Verkehrsträgern abzustimmen und dabei die eigene Rolle auszunutzen. Dazu kommen weiterhin steigende Serviceansprüche der KundInnen sowie neue bzw. attraktive Angebote auf der Straße. Innovation und Digitalisierung sind dabei wesentliche Aufgaben der Veränderungen, die uns in den nächsten Jahren bevorstehen. Nicht nur in Kärnten, sondern Europaweit. Um in Zukunft bestehen zu können, werden daher umfangreiche Investitionen getätigt: in moderne Flotten, die Entwicklung von smarten Lösungen für GPS-Ticketing oder auch in die Digitalisierung der Kundenservices. Für das Unternehmen und die MitarbeiterInnen bedeutet das jedoch auch, neue Technologien und Arbeitsweisen erlernen und erarbeiten zu müssen um KundInnen mit attraktiven Angeboten an unser Unternehmen zu binden.