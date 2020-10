Sicher und verlässlich

Menschen miteinander zu verbinden liegt den Kärntner Linien mit ihrem vertrauensvollen Unternehmen Postbus - dem größten Busunternehmen Kärntens und im gesamten Bundesgebiet - sehr am Herzen. Jährlich bringt Postbus in Österreich rund 213 Millionen Fahrgäste, darunter auch rund sechs Millionen in Tschechien, pünktlich ans gewünschte Ziel. Das Besondere daran ist, dass Postbus auch dorthin fährt, wo es sonst keine öffentliche Anbindung gibt. Rund 70 Prozent der Postbus-Fahrgäste in Österreich sind Schüler. Die Busse sind täglich in rund 1800 Gemeinden unterwegs. Mit ihren erfolgreich ausgearbeiteten Verkehrskonzepten wird Verbindung geschaffen. Nicht nur für Verbindungsmomente sorgen die Kärntner Linien und Postbus, sondern auch für Frauenpower. Elisabeth Kerber, Postbuslenkerin freut sich darüber, ihr Talent in einem technischen Berufausüben zu können. Sie ist mit Leidenschaft bei der Arbeit.