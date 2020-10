Schicksalsspiel für Salzburg ++ Novak scheitert

Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky die Ergebnisse des Champions-League-Auftakts, die Vorschau auf das wegweisende Spiel für Red Bull Salzburg gegen LOK Moskau in der Königsklasse, die Hiobsbotschaft für den FC Bayern München, das Ausscheiden von Dennis Novak beim ATP-250-Turnier in Köln und die Fahrerwechsel-Spekulationen rund um Alex Albon bei Red-Bull-Racing in der Formel1 (alles im Video oben).