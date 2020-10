FPÖ verteilt im U-Ausschuss „Anti-Sobotage“-Masken

Krisper: „Sobotka soll Vorsitz zurücklegen“

Am Dienstag war Tina Liebich-Oswald, Großnichte von Novomatic-Gründer Johann Graf und Ehefrau des Novomatic-Aufsichtsratschefs Bernd Oswald, geladen. Zudem hatte Liebich-Oswald unter Sobotka in dessen Zeit als Innenminister im Ministerium gearbeitet. NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper begrüßte, dass Sobotka daher am Dienstag nicht den Vorsitz führt, den er aber grundsätzlich zurücklegen sollte. Denn man könne nicht einen Tag befangen sein und einen nicht, ebenso wie man nicht schwanger und nicht schwanger zugleich sein könne, so Kripser.