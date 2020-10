LIVE: Umstrittener Sandgren gegen Grand-Slammer

Pierre Hugues Herbert und Tennys Sandgren sind etwa gleich alt (29). Sandgren befindet sich auf Platz 48 der Weltrangliste, Herbert belegt Rang 82. Sandgren hatte schon bessere Jahre. Bei den French Open etwa schlug er den Polen Hubert Hurkacz in einem Marathon-Match (letzter Satz 11:9) ehe er dann in der zweiten Runde gegen den Kolumbianer Daniel Elahl Galan glatt in drei Sätzen unterging.