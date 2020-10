Erdbeben der Stärke 7,5 vor der Küste Alaskas

Ein schweres Erdbeben hat am Montag die Küste des US-Bundesstaates Alaska erschüttert. Der United States Geological Survey (USGS) gab die Stärke des Bebens mit 7,5 an. Es sei kurz nach Mittag Ortszeit rund 90 Kilometer südöstlich des Ortes Sand Point und 40 Kilometer tief in der Erde aufgetreten.