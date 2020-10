Radfahrer von Fußgänger attackiert: Grazer gefasst

Am Montag um 8 Uhr - ungefähr die Tatzeit am Freitag - entdeckte eine Polizeistreife den Tatverdächtigen in der Hilmteichstraße. Der 32-jährige Grazer war bei der Einvernahme geständig, er wurde auf freiem Fuß angezeigt und in ein Krankenhaus eingeliefert.