Billa erzielt bei Hoffenheim-Sieg 4. Saisontor

Nicole Billa hat am Sonntag ihr viertes Saisontor in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga erzielt. Die 24-jährige Tirolerin avancierte mit einem verwandelten Elfmeter in der 90. Minute zur Matchwinnerin für 1899 Hoffenheim beim 1:0-Heimsieg gegen Aufsteiger SV Meppen.