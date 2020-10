Kitzsteinhorn: Freerider stürzt in Gletscherspalte

Die Kapruner Bergretter sind am Sonntagnachmittag zu einem schwierigen Einsatz am Kitzsteinhorn gerufen worden: Ein einheimischer Freerider war abseits der Pisten im Bereich Schmiedingerkees auf etwa 2700 Meter Seehöhe in eine Gletscherspalte gestürzt. Am Abend mussten die Retter die Suche nach dem Verschütteten wegen Dunkelheit und der gefährlichen Verhältnisse abbrechen. Der Einsatz werde am Montag fortgesetzt, hieß es bei der Bergrettung.