608 Millionen Euro in Salzburgs Bahnnetz

„Das ist nicht nur ein großer Wurf für den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, sondern auch für den Klimaschutz“, freut sich Grünen-Verkehrssprecher Josef Scheinast. Angesichts der 17,5 Milliarden Euro die in diesem Zeitraum in ganz Österreich durch die ÖBB investiert werden, ist der Salzburger Anteil jedoch gering. „In diesem Rahmenplan sind große Projekte aus anderen Bundesländern vorhanden. Salzburgs Großprojekte starten bis 2026 noch nicht mit der Bauphase und sind daher nicht im Rahmenplan budgetiert“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Gemeint sind der 16,8 Kilometer lange Flachgautunnel oder der Ausbau am Pass Lueg. Wenn diese für den Bau bereit sind, laufen Milliarden für Salzburg in die Planung mit ein. Derzeit sind für Salzburg 608 Millionen Euro bis 2026 vorgesehen - mehr als jemals zuvor, aber im Endeffekt doch nur 3,5 Prozent des gesamten Volumens. Viele Projekte, wie etwa die Attraktivierung der Ennstal-Strecke, sind dabei länderübergreifend. Die größten Projekte in dem Rahmenplan sind der Semmering-Basistunnel und der Koralmtunnel. Auch der viergleisige Ausbau von Wels nach Linz schlägt mit mehr als einer Milliarde Euro zu Buche.