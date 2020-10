ÖFB-Cup LIVE: Salzburg führt in St. Pölten

Die Wiener Austria ist schon am Freitagabend ins Achtelfinale des Fußball-ÖFB-Cups eingezogen. Heute kämpfen auch die übrigen Bundesligisten um den Aufstieg. Titelverteidiger Salzburg gastiert in St. Pölten,Rapid in Wiener Neustadt und der LASK muss gegen Wörgl ran. Gibt es eine Überraschung? mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie live dabei.