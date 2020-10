Steirischer Chor mit Landeswappen ausgezeichnet

Ehre, wem Ehre gebührt. Der Schulchor der HIB Liebenau begeistert als HIB.art.chor im In- und Ausland - und das mittlerweile seit 25 Jahren. So eroberten die Grazer Schüler unter der künstlerischen Leitung von Maria Fürntratt etwa 2018 in Südafrika den „Olympiasieg“ beim größten und anspruchsvollsten Chorwettbewerb der Welt. Und auch im heurigen Jänner kehrten eine 30-köpfige Formation von einem internationalen Wettkampf im japanischen Kobe erneut mit Gold zurück in die Steiermark.