Ein ganzer Ort für zwei Wochen im Ausnahmezustand

Im Ortskern waren am Freitag auch kritische Töne zu hören. „Man wird sehen, was das überhaupt bringt“, meint eine Dame und eilt gleich weiter. In den sozialen Medien werden die Kuchler da schon konkreter. Gerhard Brandauer, zweiter Vize (SP) im Ort, hat vor Jahren eine Info-Plattform für Kuchl gegründet. „Seit Dienstag gehen die Posts auf der Seite durch die Decke“, erzählt er, dass die Kommentar-Funktion vorübergehend deaktiviert ist. Er wehrt sich aber dagegen, dass in Kuchl auffällig viele die Maßnahmen verweigern würden. Kuchl sei nicht ein Ort der gewissenlosen Partytiger. „Was bei den Maßnahmen sprachlos macht, ist das vieles unkoordiniert und unkommentiert bleibt. Das verunsichert viele. Man stülpt ohne Vorwarnung eine Käseglocke über uns.“