WIESN 2020: 17. Oktober #dahoam live auf krone.tv

WIESN #dahoam Party - Wiesn-Games zum Mitfiebern und Mitwetten und live mit deinen Freunden in der Show dabei sein

Die Fans der Wiesn können auch dieses Jahr live dabei sein! Sendet Videos oder Fotos von euren WIESN #dahoam Partys an die Wiener Wiesn (auf FB, Instagram oder per Mail). Grußbotschaften, beim „Zamsitzen“ dahoam, beim Anstoßen oder beim Mitfeiern, alles ist erlaubt. Mit etwas Glück kommt eure Party in die Live Show!