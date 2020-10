65 Prozent der Tiroler sind gegen Grippe-Impfung

Ruf nach Kampagnen und Aufklärungsarbeit seitens der Neos

„Die Impfquote bei Grippe liegt in Tirol bei acht Prozent. In der Schweiz liegt sie bei 30 Prozent, in Deutschland bei 25 Prozent - demnach wesentlich höher. Das wird sich ohne Kampagnen und Aufklärungsarbeit nicht verändern“, verdeutlicht Neos-Klubobmann Dominik Oberhofer. Aus diesem Grund habe man auch bereits im Juni-Landtag einen entsprechenden Antrag eingebracht. „Doch dieser wurde schubladisiert. Und warum? Weil die Landesregierung von Beginn an zu wenig Impfstoff für Tirol bestellt und auch keine einzige Kampagne gestartet hat“, führt Oberhofer weiter aus.