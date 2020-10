Mit der „Krone“ zu „Great Voices - Erwin Schrott“!

Ein künstlerisch so einfühlsames wie überzeugendes Crossover. So höhnt Charles Gounods Mephisto aus dessen Oper Faust mit seiner Serenade in diesem Programm zu passender Gitarrenbegleitung. Hector Berlioz’ Méphistophélès aus La damnation de Faust lullt Faust mit seiner Arie diesmal begleitet von zwei Bandoneons ein. Nach dem musikalisch bereits lateinamerikanisch gefärbten Klassik-Teil wechselt der gefinkelte Publikumscharmeur schließlich ganz in seine Heimat Uruguay. Wie schon in seinen Erfolgsprogrammen Cuba amiga und Rojotango verführt der berühmteste Don Giovanni unserer Zeit sein Publikum zum Dahinschmelzen, zum Mitswingen und -tanzen, zum Schmunzeln und Lachen - in einem Konzertformat, das Erwin Schrott für sich maßgeschneidert hat und das nur er so hinreißend umzusetzen vermag.