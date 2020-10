Kurzurlaub in einmaliger Weinfass-Suite gewinnen!

Nach dem Motto „Das Winzerleben pur genießen“ sind auch die Zimmer errichtet. Haben Sie schon einmal in einem 9000 Liter fassenden Original-Weinfass geschlafen oder in Zimmern, deren Vorderfront Weinfässer darstellen? In einer Wohlfühloase mit uneinsehbarem Innenhof und Sonnenterrasse samt Genießerzimmer genächtigt, wo das Badezimmer ein ehemaliger Saustall ist? Zeitzeugen aus der guten alten Zeit im Garten bestaunt? Auf dem Sonnensteg ein Glas Qualitätswein vom Hause Küssler getrunken? Oder eine imposante Führung durch die Kellerei und Weinverkostung im 300-jährigen Kellergewölbe mitgemacht und im Anschluss im ehemaligen 130jährigen romantischen Eiskeller köstliche Heurigenschmankerl und Mehlspeisen verspeist? Oder haben Sie schon Romantik Wellness erlebt - so richtig mit Rotweinbaden in der Holzfass-Wanne und Entspannung pur im Wellness-Gewölbe? All dies können Sie am Winzerhof Küssler genießen!