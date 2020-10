SAK-Spiel gegen Kuchl ist abgesagt

Wie alle Tennengauer-Fußballklubs mit Heimspielverbot belegt, wollte Kuchl am heutigen Dienstag auf alle Fälle den Regionalliga-Nachtrag beim SAK in der Stadt durchziehen. Doch am Nachmittag kam es ganz anders: Der Leader sagte die Partie vorsorglich ab, da mehrere Spieler seiner Kampfmannschaft mit einem Corona-Infizierten Kontakt hatten.