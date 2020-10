„Ziehe ein positives Fazit“

In Erinnerung bleiben wird besonders der verregnete Sonntag. Für die Durchführung der Downhill-Bewerbe gab es durchaus auch Kritik, weil viele Athleten zu Sturz kamen. „Eine Absage stand nie im Raum. Ich muss aber gestehen, dass wir uns natürlich auch andere Bilder gewünscht hätten“, erklärt Pointner, der bereits für die Zukunft plant. Eine WM-Austragung kommt frühestens 2028 wieder in Frage, dennoch ist man in den nächsten Jahren ein fixer Bestandteil im Weltcup.