Für Senioren gehen Café-Betreiber ins „Internetz“

„Wir sind in erster Linie ein Sozialunternehmen. Der Grund, warum es uns überhaupt gibt, sind die Senioren, die bei uns arbeiten“, sagt Hannah Lux. Die 32-Jährige aus Bad Ischl führt mit der Buchkirchenerin Julia Krenmayr und Moriz Piffl-Percevic die Vollpension, ein Generationen-Café in Wien, das durch die Corona-Krise arg in Bedrängnis geraten ist. Für einen Großteil der Beschäftigten, die Senioren, gibt es keinen Anspruch auf Kurzarbeit: „Viele von ihnen leben alleine und haben nur Mindestpension“, so Lux. „das Wichtigste ist, deren Arbeitsplätze zu erhalten und sie nicht hängen zu lassen“.