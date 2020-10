Warum sich Nadal furchtbar über die Krone ärgerte

Es war eigentlich nur ein Selfie mit dem „Krone“-Sportchef Peter Frauneder. Damit, dass dieser im Jahr 2017 am Rande des Damen-Turniers in Mallorca eine große Geschichte über Nadals Ferrari veröffentlichte, hatte Nadal nicht gerechnet. Deswegen ärgerte sich der frisch gebackene 20-fache Grand-Slam-Sieger Nadal einst fürchterlich über die Krone. Das (im Video oben bei ca. Minute 08:30) ist aber nur eine der Anekdoten, die Frauneder in dieser Folge von „Krone oder Kasperl“ zum Besten gibt. Außerdem Themen im Gespräch mit Michael Fally: Martin Hinteregger, Christoph Baumgartner, Andi Herzog, Novak Djokovic, Lewis Hamilton, die LA Lakers, Iga Swiatek und Thomas Murg (alles im Video oben).