Reuttener Jugend bekommt amtliche Stimme

Wirklich involviert in Entscheidungsprozesse

In der Auftaktveranstaltung am 16. Oktober in der Sporthalle Reutte können Jugendliche ab 14 Jahren ihre Wünsche und Ideen darlegen, in einem weiteren Meeting drei Wochen später werden die Prioritäten gesetzt. Im Anschluss findet vor Ort eine Sondergemeinderatsstitzung „Jugend“ statt, bei der sich die Mandatare mit den am höchsten bewerteten Themen beschäftigen. Für die im Kompetenzbereich der Gemeinde liegenden Anliegen versprechen die Gemeinderäte, diese auch umzusetzen.