Es herrscht Chaos hinter Gefängnismauern in Asten

„Das System Kitzberger ist grausam“, so ein Anonymus aus der Justizanstalt Asten. Ein Bediensteter wurde von einem Insassen mit einem Sessel attackiert, andere mussten Faustschläge und Fußtritte einstecken. Ein Beamter wurde im Einsatz verletzt. Schon in den Monaten davor gab es Brandstiftungen und einen Selbstmord in Asten. Insider führen die Vorkommnisse auf den Führungsstil des interimistischen Leiters Martin Kitzberger zurück.