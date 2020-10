Alaba-Positionsfrage ++ Schumacher-Formel1-Debüt

Das krone.at-Sportstudio am 9. Oktober: Kimberly Budinsky präsentiert diesmal das UEFA Nations League Spiel vom ÖFB-Team gegen Nordirland, bei dem die Frage um Alabas Position noch offen ist, das Comeback von Gregoritsch zum U-21 Team, den Formel 1 Grand Prix der Eifel am kommenden Wochenende, das Formel 1-Debüt von Mick Schumacher und die Vorschau auf das MotoGP Rennen in Les Mans (alles im Video oben).