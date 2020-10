Jetzt noch schnell mitbieten und bares Geld sparen

Am einfachsten geht das Mitbieten mithilfe des automatischen Bietagenten. Bei der Gebotsabgabe haben Sie die Wahl, entweder das bestehende Gebot um 1 Euro zu erhöhen oder gleich Ihr geheimes Höchstgebot abzugeben. Ihr Höchstgebot ist nur für Sie sichtbar. Der Bietagent bietet nun für Sie immer in Ein-Euro-Schritten mit, bis Ihr Höchstgebot erreicht ist, und sorgt dafür, dass Sie so lange immer der Höchstbietende bleiben. Wir drücken Ihnen die Daumen!