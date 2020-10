Urlaubsbeschränkungen ++ Verärgerte Michelle Obama

Willkommen zu eurem „PUSH“-Morning-Update am Donnerstag! Noch nie war Urlaub und Urlaubsplanung so kompliziert wie in diesem Jahr, für Deutsche gilt jetzt sogar Urlaubsverbot im eigenen Land! Und Michelle Obama wettert einmal mehr gegen Donald Trump - wir haben die Top-Themen für euren Donnerstag jetzt im neuen krone.tv-Infomagazin. Durch den Tag führt Annie Müller-Martinez.