17-jähriger Mopedlenker bei Unfall schwer verletzt

Zwei Verletzte in Steyregg

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land lenkte am 7. Oktober 2020 gegen 18:10 Uhr seinen Pkw auf der Donau-Bundesstraße im Gemeindegebiet von Steyregg Richtung Mauthausen. Bei der so genannten Windegger Kreuzung wollte eine 60-Jährige aus dem Bezirk Perg die B3 mit ihrem Auto queren. Es kam zur rechtwinkeligen Kollision der beiden, bei der beide Fahrzeuge und die dortige Leitschiene schwer beschädigt wurden. Die 60-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt ins Ukh Linz eingeliefert. Dorthin wurde auch der 22-Jährige gebracht. Er erlitt leichte Verletzungen.