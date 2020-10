Mit neuen Erkenntnissen in Sachen Coronavirus wartet der Innsbrucker Infektiologe Günter Weiss auf. Es sei jetzt klar, dass „20 bis 25 Prozent, also rund ein Viertel, der positiv Getesteten nicht infektiös sind“, so der Direktor der Universitätsklinik für Innere Medizin. Der Tiroler Experte rät daher, das bisherige Quarantäne-Management zu überdenken.