Drei neue Mozart-Briefe in Salzburg präsentiert

Neben einem Brief an Mozarts „liebstes, bestes Weibchen Constanze“ ist jetzt auch ein Doppelbrief aus Italien – Vater Leopold schrieb an seine Frau und Mozart an seine Schwester – nach Salzburg zurückgekehrt. „Auch medizinisch interessant“, sagen die Experten mit Augenzwinkern. Denn Vater Leopold klagt darin über seinen Zustand nach einem Kutschenunfall.