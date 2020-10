Investitionsmut wird in Zeiten von Corona belohnt

Förderfähig sind Unternehmen aller Größen und Branchen, die über einen Sitz oder eine Betriebsstätte in Österreich verfügen. Die Basisprämie beträgt 7 % der Anschaffungskosten, besonders begünstigt mit 14 % sind Investitionen in den Bereichen Ökologisierung, Digitalisierung, Life Science und Gesundheit. Ein Beispiel: Eine Tischlerei investiert € 230.000 in die Vergrößerung der Werkshalle. Zudem wird die bestehende Halle um € 100.000 thermisch saniert und es werden Holzbearbeitungsmaschinen im Wert von € 70.000 angeschafft. Für den Erwerb der Maschinen und die Erweiterungsarbeiten erhält der Betrieb einen Zuschuss von 7 %. Für die thermische Sanierung beträgt die Förderung 14 %. Insgesamt wird die Tischlerei mit € 35.000 vom Staat unterstützt.