Vier Jahre Haft nach Raubüberfall

Ein 21-jähriger Flachgauer ist am Dienstag bei einem Prozess in Salzburg wegen schweren Raubes zu vier Jahren unbedingter Haft nicht rechtskräftig verurteilt worden. Der Bursch erklärte, er habe den Überfall mit einer Schreckschusspistole auf eine Tankstelle in Eugendorf (Flachgau) am 23. Juli diesen Jahres nur deshalb verübt, weil er Hunger hatte. Er erbeutete 520 Euro Bargeld, ein Getränk, einen Brotaufstrich und Hartwurst. Nach der Tat stellte er sich der Polizei.