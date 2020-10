Polizeihubschrauber rettete Bergsteiger in Not

Am Montag Vormittag beabsichtigte ein 37-jähriger Deutscher im Gemeindegebiet von Gosau eine Wanderung über den „Intersport Klettersteig“ auf den 2056 Meter hohen „Großen Donnerkogel“. Wegen zunehmender Wetterkapriolen kam er nach Mittag in Not, wurde von der Exekutive geborgen.