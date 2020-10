Gewinnen Sie einen Urlaub am Wolfgangsee!

Und so funktioniert’s:

Die Strecke für den individuellen „Krone“-Wandertag startet mit dem Abmarsch in St. Wolfgang über Ried auf den Falkenstein. Dort ein Selfie bei der Kirche am Falkenstein machen! Danach geht’s weiter nach St. Gilgen. Zum Ausgangspunkt retour kommt man entweder mit dem Schiff oder zu Fuß. Das Selfie im Anschluss hier hochladen, in 2-3 kurzen Sätzen angeben, warum man am Wolfgangsee gerne wandern geht und mit etwas Glück zählt man zu den drei Gewinnern!