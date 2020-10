„Das war eine Deppen-Aktion von der UEFA!“

Eine neue Ausgabe von „Krone oder Kasperl“: Peter Frauneder und Michael Fally besprochen diesmal den Corona-Verdacht bei Alexander Zverev, Dominic Thiems mentale Meisterleistung, die „Deppen-Aktion“ der UEFA, die Salzburg in Tel Aviv spielen ließ, die WM-Vergabe an Saalbach und das verrückte Fußballgeschehen in Europas Top-Ligen (alles im Video oben).