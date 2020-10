Falsche Hoffnung | Appell für Geschwisterlichkeit

Falsche Hoffnung: Man darf sich nicht täuschen lassen: Am Sonntag lag die Zahl der neu an Corona Infizierten in Österreich mit 714 zwar deutlich unter dem Wert einen Tag davor, da war er über 1000 geklettert. Aber noch nie wurden an einem Sonntag so viele Neuinfizierte gemeldet, nicht einmal während des Lockdowns im März - freilich wurde damals weit weniger getestet. Jedenfalls sind die jüngsten Werte beunruhigend. Und sie werfen ein kritisches Licht auf die österreichischen Maßnahmen in jüngster Zeit. Kritisch sieht das Agieren der Regierung auch Claus Pándi in seiner Kolumne heute in der „Kronen Zeitung“. Er meint, dass wir seit März durch den Phrasensumpf waten. Und warnt: Die Vorspiegelung von Lösungen, etwa wann eine wirksame Impfung kommt und die Krise endet, ist allerdings ein gefährliches Spiel. Das weckt falsche Hoffnungen und schafft nur Frustration. Und diese Frustration, die ist bei den Menschen tatsächlich immer deutlicher zu spüren.