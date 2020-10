Hunderte protestierten für Flüchtlingsaufnahme

Mehrere Hundert Teilnehmer sind am Samstagnachmittag zum Auftakt einer Demonstration unter dem Motto „Wir haben Platz“ am Wiener Karlsplatz erschienen. Die Volkshilfe Österreich und die Plattform für eine menschliche Asylpolitik riefen dazu auf, um zu zeigen, dass die Zivilgesellschaft in Österreich nach wie vor bereit sei, Menschen in Not zu helfen und Geflüchtete - etwa aus dem abgebrannten Camp Moria auf Lesbos - aufzunehmen. Doch auch weitere Demonstrationen fanden in der Wiener City statt.