Mobbing an Schule: Neue Lehrperson, neues Fach

Mobbing und Co. künftig als Unterrichtseinheit

„Wir haben eine Vereinbarung getroffen, wie es weitergehen soll. Die Direktorin unterrichtet die betroffenen Kinder in den Fächern Werken und Zeichnen. Diese Fächer wird ab 12. Oktober eine andere Lehrperson übernehmen – ihre Kollegin in der Schule“, schildert Biendl. So gäbe es keine pädagogischen Berührungspunkte mehr zwischen den Kindern und der Direktorin.