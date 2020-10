IT-Konzerne wegen verdeckter Lobbyarbeit in Kritik

Recherchen von LobbyControl zeigen, dass die Digitalkonzerne mit ihrer Lobbyarbeit in Brüssel oft intransparent vorgehen. Sie arbeiten dazu intensiv mit sogenannten Denkfabriken (oder englisch Think Tanks) zusammen. Diese Organisationen veröffentlichten Studien und Positionspapiere, organisierten Diskussionsveranstaltungen und machten so Lobbyarbeit zur Regulierungsfragen, berichtet LobbyControl. Allerdings seien diese Verbindungen nicht immer nachvollziehbar.