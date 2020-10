Salzburg: Eine Lachnummer wird zum Dauergast

250 Millionen Euro

Die Bullen galten noch vor zwei Jahren und dem Aus gegen Roter Stern als die Lachnummer Europas. Unter dem heutigen Gladbach-Trainer Marco Rose waren Munas Dabbur und Co. zum elften Mal in Serie in der Königsklassen-Quali gescheitert. Unfassbar für einen Klub, in den seit dem Start 2005 rund eine Milliarde Euro hineingepumpt worden ist. Doch Salzburg hat sich vom Fass ohne Boden zu einem Meister der Finanzen entwickelt, über 250 Millionen Euro in den vergangenen zehn Jahren an Transfererlösen erwirtschaftet. Zudem sprechen die sportlichen Erfolge der jüngeren Vergangenheit eine eindeutige Sprache. Der von Red Bull-Boss Dietrich Mateschitz gesponserte Klub hat sich das Glückslos Maccabi erarbeitet und verdient gleichermaßen.