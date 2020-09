Menasse versus Blümel: Fokussierte Unintelligenz

Fazit: Es scheint uns in Wien nicht so schlecht zu gehen

Überhaupt scheint es, dass dieser Wahlkampf thematisch recht mau ist. Wenn knapp eine Woche vor der Wahl die Frage „Nazi-Vergleich - darf man denn das oder nicht?“ übrig bleibt, scheint es uns in Wien nicht so schlecht zu gehen. Auch diese Überlegung dürfte weitergesponnen wahlentscheidend sein. Das sollte Blümel zu denken geben.