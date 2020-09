Mehrere Abhnehmer: Flachgauer Dealer angezeigt

Die Polizei lastet dem Mann (22) den Verkauf von mehreren hundert Gramm Speed, Cannabiskraut Kokain und Ecstasy seit 2017 an. So soll der 22-Jährige zumindest zehn Abnehmer mit seinen Drogen belieferet haben. Bei einer Hausdurchsuchung stellen die Beamten 4800 Euro Bargeld, sowie eine geringe Menge an Suchtmittel sicher. In der Wohnung des Flachgauers in Oberndorf konnte auch ein Schlagring sichergestellt werden.