Große Wiener Digitalkonferenz: Jetzt live zusehen!

Am zweiten Konferenztag am Donnerstag dreht sich alles um die Themen digitale Medizin und lebenslange Gesundheit, IT-Sicherheit und krisenfeste Städte und den Umgang mit den Daten der Wienerinnen und Wiener. Den Abschluss der Konferenz bildet am Donnerstagabend die Verleihung des Hedy Lamarr Preises, einer Auszeichnung für Frauen in der Informatik.