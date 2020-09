Brezina: „Habe mit 8 mein erstes Buch geschrieben“

550 Bücher, 40 Millionen verkaufte Exemplare und das in 35 Sprachen: Das ist das Werk von Kinderbuchautor Thomas Brezina. Sein erstes Buch hat er bereits im Alter von acht Jahren geschrieben. Mit der „Knickerbocker-Bande“ hat er seine ersten internationalen Erfolge gefeiert. Warum er sich zum Schreiben lieber in seine Londoner Wohnung zurückzieht, wie er mit seinem rasanten Erfolg damals umgegangen ist und warum Geld und Reichtum ihn nicht zu dem glücklichen Menschen gemacht haben, der er heute ist, erzählt er in der neuen Folge von Stiegenhaus West!