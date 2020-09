Fonds für trauernde Eltern: „Kati lebt weiter“

Anfang September gründeten die Eltern der bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückten Katrin „Kati“ Koch einen Verein für trauernde Eltern. Am Montag überreichte der Elternverein des Betriebskindergartens der Christian-Doppler-Klinik Katis Mutter einen Scheck in der Höhe von 1500 Euro. „Mit unserer Spende möchten wir betroffene Eltern, in so einer unvorstellbaren schweren Zeit, ein klein wenig unterstützen und den Eltern zumindest eine kleine Sorge nehmen“, erklärt Mutter Corinna Lindic.