Heuer „nur“ zwei statt drei Käfer-Generationen

Schäden in Gebirgsregionen

Statt drei Borkenkäfergenerationen gibt es heuer nur zwei. Verändert hat sich auch die Höhenlage. Während sich Fichten im Alpenvorland und Mühlviertel leicht erholen, nehmen die Schäden in Gebirgsregionen zu. Dafür dürfte noch der enorme Schneedruck vom Jahr 2019 verantwortlich sein, der Bäume schwächte. Die Käferschäden führten heuer zu 5451 Anträgen mit einer Fördersumme von 16,8 Millionen €. Zu den Maßnahmen zählt auch die Aufforstung. In den letzten drei Jahren wurden 10 Millionen Bäume gesetzt, das sind rund 4000 Hektar Wald.